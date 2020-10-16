Познера удивила версия Кремля о причинах демографического кризиса в России

Телеведущий Владимир Познер заявил в интервью НСН, что в причинах «демографической ямы» нужно разбираться, как и в том, насколько она глубокая.

«Вторая Мировая война закончилась 75 лет назад, я не понимаю, о каких людях деторождаемого возраста, которые не родили детей из-за войны, идет речь. Обычно рожают в период 20-40 лет, а прошло уже 75 лет. О чем речь, не понимаю? Что касается распада Советского Союза, то там численность населения была под 300 млн, более традиционно высокая рождаемость была в республиках Средней Азии. В мусульманских странах всегда детей рождается больше, чем в христианских. Но сейчас эти бывшие советские республики являются отдельными государствами. Можно ли говорить, что в современной России рождаемость ниже? Я бы хотел цифры посмотреть, прежде чем делать выводы и предсказывать. Я, пожалуй, воздержусь», - резюмировал Владимир Познер.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что нужно разделять два понятия: численность населения и естественный прирост населения. И если в первом случае ситуацию легко исправить с помощью мигрантов, то во втором понадобится всеобъемлющая кропотливая работа.

