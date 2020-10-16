Познера удивила версия Кремля о причинах демографического кризиса в России
Известный телеведущий в эфире НСН прокомментировал заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова о том, что нынешний демографический кризис в стране обусловлен последствиями Великой Отечественной войны и распада СССР.
Ухудшение прогноза по убыли населения в России, прописанного в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, происходит из-за совпадения последствий двух «демографических ям» и нехватки пригодных к деторождению женщин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эти «ямы» - Великая Отечественная война и «кончина Советского Союза». «Наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей», - отметил пресс-секретарь российского президента.
Телеведущий Владимир Познер заявил в интервью НСН, что в причинах «демографической ямы» нужно разбираться, как и в том, насколько она глубокая.
«Вторая Мировая война закончилась 75 лет назад, я не понимаю, о каких людях деторождаемого возраста, которые не родили детей из-за войны, идет речь. Обычно рожают в период 20-40 лет, а прошло уже 75 лет. О чем речь, не понимаю? Что касается распада Советского Союза, то там численность населения была под 300 млн, более традиционно высокая рождаемость была в республиках Средней Азии. В мусульманских странах всегда детей рождается больше, чем в христианских. Но сейчас эти бывшие советские республики являются отдельными государствами. Можно ли говорить, что в современной России рождаемость ниже? Я бы хотел цифры посмотреть, прежде чем делать выводы и предсказывать. Я, пожалуй, воздержусь», - резюмировал Владимир Познер.
В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что нужно разделять два понятия: численность населения и естественный прирост населения. И если в первом случае ситуацию легко исправить с помощью мигрантов, то во втором понадобится всеобъемлющая кропотливая работа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Американский советник заявил, что в России «нечего подвергать санкциям»
- Более 2 тысяч человек эвакуировали в Мытищах из-за возгорания в ТЦ
- Таблетки от коронавируса «Арепливир» поступили во все регионы России
- Алиев обвинил Москвы в контрабанде оружия в Армению
- Экс-президенту Киргизии Жээнбекову сохранили неприкосновенность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru