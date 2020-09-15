Демограф и социолог поспорили о влиянии материнского капитала на рождаемость
Размер материнского капитала на первого ребёнка в следующем году вырастет до 483 882 рублей. За второго малыша родители смогут получить 639 432 рубля, сообщает Минтруд России. Отмечается, что с учётом прогноза рождаемости право на материнский капитал в следующем году получат 1,2 млн семей.
О том, как влияет выплата материнского капитала на рождаемость в стране, «Радио 1» рассказал эксперт-демограф Алексей Ракша. По его словам, у женщин 1987-1988 годов рождения без материнского капитала не родились бы примерно 2,5 млн детей.
«Есть разные факторы, влияющие на рождаемость, – например, демографическая волна. Маткапитал был введён на подъёме. Волна достигла своего максимального развития в 2009-2010 годах. Затем структура население стала влиять на то, что число рождений пошло вниз. Есть и другие показатели, более точные. Могу сказать, что женщины примерно 1987-1988 годов рождения без маткапитала, скорее всего, родили бы приблизительно на 10% меньше детей, чем родят по факту. То есть на 100 женщин без маткапитала было бы 160-162 детей, а фактически получится 180 на 100 женщин. Это очень большой и очень значимый прирост. Если говорить более понятным языком, то это приблизительно 2,5 млн вторых и последующих детей, которые без материнского капитала, скорее всего, не родились бы», – пояснил демограф.
На поколение женщин 1987-1988 годов рождения приходится «локальный горб», пик рождаемости. А вот поколения старше и моложе высокой рождаемостью не отличаются.
«У поколения старше них, как видим, рождаемость была ниже, потом она долго росла. «Дно» было у женщин 1972 года рождения, молодость которых пришлась на 1990 годы. Скорее всего, у более молодых женщин, чем 1987 года рождения, рождаемость также будет ниже. Женщины 1990-х годов рождения рожают не только позже, но и меньше. Хотя, несмотря на это, почти всё сокращение идёт за счёт первых детей, а не вторых и последующих. То есть маткапитал существенно поднял рождаемость вторых и последующих детей и помог более или менее поддерживать его на более высоком уровне, чем было бы без него», – сказал Алексей Ракша.
На маткапитал претендуют в основном мигранты и люди, которые живут исключительно с пассивных доходов. Таким наблюдением поделилась с «Радио 1» социолог Анастасия Булгакова.
«Скажу резко: статистика рождаемости населения в России увеличивается только за счёт притока огромного количества мигрантов из Средней Азии и Молдавии. Там очень низкие зарплаты, и они приезжают специально для того, чтобы получить гражданство России, материнский капитал и так далее. Якобы выровненная демографическая ситуация среди российского населения – это огромная ложь и ведение в заблуждение. Ребёнок в этой ситуации становится заложником, дойной коровой для родителей. Простите, но интеллектуальный уровень родителей, которые рожают ребёнка ради материнского капитала, – ниже среднего, либо они живут на иждивении у кого-то, с какого-то пассивного дохода, сдачи квартир родственников. Деньги от материнского капитала они отправляют в страны ближнего зарубежья на покупку недвижимости или покупают недвижимость в каких-то деревушках, чтобы там обосноваться. Говорить о том, что они планируют воспитывать и образовывать своих детей, нельзя. Это «дети-маугли». В школах они только тормозят процесс обучения», – сказала эксперт.
По мнению Анастасии Булгаковой, подобная ситуация породит в будущем затяжные семейные войны.
«Хочу предупредить, что по законам Российской Федерации, если родители получают материнский капитал за рождение ребёнка, и семья покупает недвижимость, а чаще всего, именно на это идёт маткапитал, то ребёнок в обязательном порядке вписывается в документ и становится одним из собственников этой квартиры. Что мы будем иметь через 10-15 лет? Кровавые семейные войны! Если родители за счёт ребёнка получают субсидии, то в дальнейшем ребёнок будет требовать раздела этой уже обжитой недвижимость с родителями», – предупредила социолог.
Образованная и мыслящая молодежь не смотрит в сторону субсидий, а избегает всякого рода финансовой зависимости от государства, считает Анастасия Булгакова. Получение 500 тыс рублей образованные молодые люди рассматривают в самую последнюю очередь. Если государство заинтересовано в качественном генофонде, было бы гораздо правильнее развивать абсолютно бесплатное образование без поборов, бесплатную медицину, поднимать культуру, науку и восстанавливать предприятия, чтобы молодёжи было где учиться и работать, заключила собеседница «Радио 1».
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