Политика

Экономист: Несмотря на слова Путина, в России либерализм себя не изжил

28 июня09:44

Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН, что в российской экономике перехода от либерализма к патриотизму пока не случилось.

В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин дал большое интервью FT, в котором он заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире.

Экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире НСН слова лидера российского государства, заявил, что России самой далеко от краха либеральной идеи в экономике (слушайте аудио).

«Слова правильные, но после них не будет ничего. На смену либерализму должен прийти патриотизм, и они приходит на смену во всем мире. Либерализм это же не только идеология служения глобальным спекулянтам против своего народа. Это конкретные люди и конкретная политика. У нас государство может отказаться от конкретной политики подавления народа, страны, общества в интересах общества, я не помню, чтобы кто-то у нас об этом заикался. Люди, являющиеся носителями это политики, а это Кудрин, Набиуллина и иже с ними, находятся на прочных позициях и им не угрожает. Много хороших слов Владимир Владимирович произнес за последнюю четверть века и будет продолжать… Но пока у нас есть главный индикатор – пенсионная реформа. И пока она не будет отменена государством, говорить о нормальности этого государства не приходится», - уверен Делягин.

Путин и Трамп обсуждают, как мир будет жить дальше

Владимир Путин в своем выступлении также отметил, что либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Это, в первую очередь, решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более миллиона сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.

«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», – заявил Путин.

В заочный спор с Путиным вступил глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что «решительно не согласен» с утверждением о том, что либерализм изжил себя.

«Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека»,— подчеркнул Туск. Он добавил, что действительно устаревшими считает авторитаризм, культ личности, правление олигархов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд Туск