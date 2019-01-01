Экономист: Несмотря на слова Путина, в России либерализм себя не изжил

В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин дал большое интервью FT, в котором он заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире.

Экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире НСН слова лидера российского государства, заявил, что России самой далеко от краха либеральной идеи в экономике (слушайте аудио).

«Слова правильные, но после них не будет ничего. На смену либерализму должен прийти патриотизм, и они приходит на смену во всем мире. Либерализм это же не только идеология служения глобальным спекулянтам против своего народа. Это конкретные люди и конкретная политика. У нас государство может отказаться от конкретной политики подавления народа, страны, общества в интересах общества, я не помню, чтобы кто-то у нас об этом заикался. Люди, являющиеся носителями это политики, а это Кудрин, Набиуллина и иже с ними, находятся на прочных позициях и им не угрожает. Много хороших слов Владимир Владимирович произнес за последнюю четверть века и будет продолжать… Но пока у нас есть главный индикатор – пенсионная реформа. И пока она не будет отменена государством, говорить о нормальности этого государства не приходится», - уверен Делягин.