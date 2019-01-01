Экономист: Несмотря на слова Путина, в России либерализм себя не изжил
Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН, что в российской экономике перехода от либерализма к патриотизму пока не случилось.
В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин дал большое интервью FT, в котором он заявил, что «либеральная идея устарела, войдя в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире.
Экономист Михаил Делягин, комментируя в эфире НСН слова лидера российского государства, заявил, что России самой далеко от краха либеральной идеи в экономике (слушайте аудио).
«Слова правильные, но после них не будет ничего. На смену либерализму должен прийти патриотизм, и они приходит на смену во всем мире. Либерализм это же не только идеология служения глобальным спекулянтам против своего народа. Это конкретные люди и конкретная политика. У нас государство может отказаться от конкретной политики подавления народа, страны, общества в интересах общества, я не помню, чтобы кто-то у нас об этом заикался. Люди, являющиеся носителями это политики, а это Кудрин, Набиуллина и иже с ними, находятся на прочных позициях и им не угрожает. Много хороших слов Владимир Владимирович произнес за последнюю четверть века и будет продолжать… Но пока у нас есть главный индикатор – пенсионная реформа. И пока она не будет отменена государством, говорить о нормальности этого государства не приходится», - уверен Делягин.
Владимир Путин в своем выступлении также отметил, что либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Это, в первую очередь, решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более миллиона сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.
«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», – заявил Путин.
В заочный спор с Путиным вступил глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что «решительно не согласен» с утверждением о том, что либерализм изжил себя.
«Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека»,— подчеркнул Туск. Он добавил, что действительно устаревшими считает авторитаризм, культ личности, правление олигархов.
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