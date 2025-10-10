Сельское хозяйство и контент: Какие профессии потеснит искусственный интеллект

Роботы не могу заменить людей, но сегодня нужно приспосабливаться и обучаться взаимодействовать с ИИ, заявила эксперт по искусственному интеллекту и цифровым трансформациям бизнеса Валерия Курако в пресс-центре НСН.

«Робот не может заменить человека, но может заменить некоторые функции профессий, которые можно подвергнуть автоматизации. В сельском хозяйстве уже умные камеры помогают птицефабрикам смотреть за минимальными изменениями, чтобы оценивать выводок. Это помогает выводку спастись, человеку не выгорать, а бизнесу развиваться. В контенте уже есть роботизация, «машина» обучается и может создавать контент, но при этом обязательно нужен человеческий оператор, который будет править и контролировать. У нас замечательные профессионалы, роботы не могу заменить людей, но сегодня нужно приспосабливаться и обучаться взаимодействовать с ИИ. Уже сейчас нужно пользоваться этим инструментом», - отметила она.

Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

