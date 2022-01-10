«Пожирающий монстр»: Урбанист Гершман оценил «расползание» Москвы

«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего», - сказал Варламов.

Со своей стороны, историк и публицист Евгений Понасенков в интервью НСН раскритиковал установленную в центре Москвы инсталляцию «Большая глина №4», назвав ее «мерзостью в огромных масштабах».

