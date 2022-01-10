«Пожирающий монстр»: Урбанист Гершман оценил «расползание» Москвы
Блогер пожаловался НСН, что до сих пор никто не сформулировал цель, с которой создавалась Новая Москва.
Расширение Москвы путем «пожирания» соседних территорий противоречит стратегии развития успешных городов США и Европы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.
Ранее директор Московского музея дизайна Александра Санькова положительно оценила темпы развития российской столицы, однако назвала Новую Москву «системной ошибкой», призвав развивать малые города, а не укрупнять Москву.
«Если посмотреть в целом на стратегию развития успешных городов, они не расширяются или расползаются своей территорией, а стараются сохранять плотную городскую среду. Если мы говорим о каких-то агломерациях, это не один город-монстр, а, как правило, один крупный город и набор муниципалитетов вокруг, это все-таки отдельные города. А Москва идет по пути пожирания всего и вся. Возможно, это происходит по инерции, потому что в ХХ веке Москва тоже таким образом расширялась. Но мировой опыт, скорее, показывает, что так делать не стоит», - сказал Гершман.
При этом он отметил, что пока остается неясной цель создания Новой Москвы.
«Чтобы понять – ошибка это или нет, надо понять, для чего Новую Москву присоединяли, какая была цель, а ее никто до сих пор не сформулировал», - посетовал урбанист.
Гершман также объяснил, почему крупные города стараются «не расползаться».
«Чем больше у вас территория, тем больше средств требуется на поддержание инфраструктуры. Поэтому бюджет размазывается и логично, что старые территории начинают получать меньше. Это ответ, - почему те же самые успешные города Европы или США стараются держать свои границы. Потому что они понимают, что, оставаясь в сложившихся границах, больше возможностей поддерживать инфраструктуру и достигать целей устойчивого развития», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
1 июля 2012 года территория Москвы расширилась в 2,4 раза за счет Подмосковья. Площадь присоединенной Новой Москвы составляет 148 тыс. гектаров.
Ранее блогер-урбанист Илья Варламов в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Анапу проще снести и отстроить заново.
«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего», - сказал Варламов.
Со своей стороны, историк и публицист Евгений Понасенков в интервью НСН раскритиковал установленную в центре Москвы инсталляцию «Большая глина №4», назвав ее «мерзостью в огромных масштабах».
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