«Город надо снести!» Варламов отказался от работы в мэрии Анапы

По его словам, в Анапе все настолько грустно, что работы там хватит "на много-много лет".

«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего. Думаю, мэр там и без меня справится», - рассказал НСН Варламов.

Для начала, по мнению блогера-урбаниста, необходимо закрыть все предприятия, зарабатывающие на эксплуатации животных.