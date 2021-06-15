«Город надо снести!» Варламов отказался от работы в мэрии Анапы
Популярный блогер рассказал НСН, почему не планирует трудоустраиваться в администрацию курортного города и от какой проблемы в нем надо избавиться уже сейчас.
Блогер Илья Варламов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не намерен занимать какую-либо должность в администрации Анапы. Так он отреагировал на предложение мэра Анапы Василия Швеца стать его замом по развитию городской среды.
«Я не думаю, что это предложение было серьезным. Думаю, мэр Анапы и его команда и так прекрасно видят все, что там происходит. И все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я журналист и обозначаю какие-то проблемы, а хозяйственной деятельностью должен заниматься мэр», - отметил он.
По его словам, в Анапе все настолько грустно, что работы там хватит "на много-много лет".
«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего. Думаю, мэр там и без меня справится», - рассказал НСН Варламов.
Для начала, по мнению блогера-урбаниста, необходимо закрыть все предприятия, зарабатывающие на эксплуатации животных.
«Если мы говорим про сезон, понятно, что каких-то радикальных изменений делать уже не получится. Но то, что можно сделать прямо сегодня – закрыть все «зверомучения»: все контактные зоопарки, пингвинарии, дельфинарии, крокодильи фермы... Такое количество мучителей животных как в Анапе сейчас сложно встретить. Там просто издеваются над животными: они в маленьких клетках, на жаре развлекают ребятишек. Просто кошмар и ужас на каждом шагу! Это Средневековье можно прям завтра закрыть», - предложил собеседник.
Варламов добавил, что в Анапе также множество других проблем. «Огромные проблемы с транспортом, архитектурой, рекламой, городской средой. Там просто все на нуле. Там надо брать и заново все делать и много-много лет работать», - заключил он.
Между тем, в Instagram мэрии Анапы отметили, что многие замечания и предложения Варламова не оказались для главы города новыми, и большинство вопросов «уже находятся в различной стадии решения».
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