«Мерзость в огромных масштабах». Понасенков назвал «преступлением» новую скульптуру на Болотной

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился установкой в Москве инсталляции «Большая глина №4», призвав ее демонтировать и найти ответственных.

Накануне на Болотной набережной в Москве была установлена работа современного швейцарского художника Урса Фишера, ранее выставлявшаяся во Флоренции. Алюминиевая 12-метровая скульптура представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, который ее автор разминал в руках.