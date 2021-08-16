«Мерзость в огромных масштабах». Понасенков назвал «преступлением» новую скульптуру на Болотной
Понасенков сказал НСН, что не стоит искать в «дерьме», установленном на Болотной набережной, каких-то потаенных смыслов.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился установкой в Москве инсталляции «Большая глина №4», призвав ее демонтировать и найти ответственных.
Накануне на Болотной набережной в Москве была установлена работа современного швейцарского художника Урса Фишера, ранее выставлявшаяся во Флоренции. Алюминиевая 12-метровая скульптура представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, который ее автор разминал в руках.
«Я считаю, что это абсолютное безобразие, более того – преступление, уродующее город, унижающее москвичей и любых прохожих. Это не является скульптурой и даже попыткой скульптуры. Это даже не является насмехательством над скульптурой. Это такое же дерьмо, как его автор и те, кто это установили. Я убежден, что необходимо найти всех причастных к этому преступлению и хамству, оскорбляющему всех зрячих, вменяемых и адекватных людей. Здесь нечего искать ни первого, ни второго, ни потаенного смысла», - сказал Понасенков.
По его мнению, нет смысла спорить о художественной ценности этой скульптуры, которую при этом можно назвать олицетворением нашей эпохи.
«Спорить здесь абсолютно не о чем. Спорить можно, когда есть предмет спора, когда что-то сложное, интересное и с критериями оценки. А оценивать дерьмо абсолютно невозможно, и не надо этим заниматься. Когда людям нечего делать и когда они хотят украсть деньги либо распилить бюджет, - не важно государственный или частного инвестора, дурака, который хапнул деньги, но не имеет вкуса, - тогда происходят подобные вещи. Это дерьмо – символ нашей эпохи и символ безнаказанности», - подчеркнул историк.
При этом он задался вопросом, почему молчат общественность и контролирующие органы?
«Это уже не юмор над иронией, над современным искусством, это просто мерзость в огромных масштабах. У нас любят всем оскорбляться, но я поражаюсь, где наша общественность и контрольные органы? Где, так сказать, министерство культуры? Где прокуратура? Где они все, и почему они до сих пор не бегают вокруг этой мерзости, пытаясь ее демонтировать и найти ответственных?» - возмутился собеседник НСН.
В Москве уже выставлялись работы Урса Фишера, напоминает «Газета.ру». Его персональная выставка «Маленький топор» проходила в 2016 году в музее «Гараж». По данным издания, «Большая глина №4», созданная в 2013-2014 годах, выставлялась в 2017 году в Италии, на площади Синьории перед дворцом Палаццо Веккьо во Флоренции.
Ранее Понасенков в беседе с НСН сравнил блогера и дизайнера Артемия Лебедева с «туалетным ершиком» и пообещал засудить.
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