Больше половины проверенных Роскачеством образцов силового кабеля — продукция «марок-призраков», непонятно, зачем было проверять заведомо некачественную продукцию. Об этом НСН заявил председатель EL-Комитета Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Дмитрий Зорин.

Пожар в квартире может устроить почти каждый второй кабель, который продается в России, сообщил Telegram-канал Mash. Проверка 30 популярных марок по 18 показателям, которую организовало Роскачество, показала, что часть продукции перегревается при обычной нагрузке, а при возгорании выделяет смертельно опасный дым. Зорин назвал результаты проверки ожидаемыми и вместе с тем противоречивыми.

«Очень отрадно, что специалисты Роскачества наконец-то подобрались к одной из самых уязвимых с точки зрения качества и безопасности категорий продукции – кабельным изделиям. Результаты пилотного этапа в целом ожидаемы, но в то же время противоречивы. Многие потребители и профессиональное сообщество очень хорошо знают о том, что на российском рынке доля кабельного фальсификата большая. Мы свыше пяти лет проводим независимый мониторинг качества кабельной продукции на розничном рынке, и наши оценки ситуации в целом совпадают с результатами работы Роскачества. Вместе с тем рынок делится на “белую” и “серую” зоны. “Белая” зона — это реальные производители с реальными заводами и сертификатами. “Серая” же зона выпускает изделия без разрешительных документов и информации о ее реальных изготовителях, это заведомый фальсификат, который автоматически надо запретить реализовать. Больше половины тестируемых марок — как раз такие “марки-признаки”, которые почти невозможно встретить на строительных объектах. Зачем надо было испытывать заведомо некачественную продукцию, непонятно», — сказал Зорин.