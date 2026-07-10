Пожароопасные провода: Россиянам объяснили, как выбрать качественный кабель
При покупке силового кабеля нужно обращать внимание на торговую марку, сертификат соответствия и внешний вид изделия, также не стоит гнаться за дешевой ценой, сказал НСН Дмитрий Зорин.
Больше половины проверенных Роскачеством образцов силового кабеля — продукция «марок-призраков», непонятно, зачем было проверять заведомо некачественную продукцию. Об этом НСН заявил председатель EL-Комитета Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Дмитрий Зорин.
Пожар в квартире может устроить почти каждый второй кабель, который продается в России, сообщил Telegram-канал Mash. Проверка 30 популярных марок по 18 показателям, которую организовало Роскачество, показала, что часть продукции перегревается при обычной нагрузке, а при возгорании выделяет смертельно опасный дым. Зорин назвал результаты проверки ожидаемыми и вместе с тем противоречивыми.
«Очень отрадно, что специалисты Роскачества наконец-то подобрались к одной из самых уязвимых с точки зрения качества и безопасности категорий продукции – кабельным изделиям. Результаты пилотного этапа в целом ожидаемы, но в то же время противоречивы. Многие потребители и профессиональное сообщество очень хорошо знают о том, что на российском рынке доля кабельного фальсификата большая. Мы свыше пяти лет проводим независимый мониторинг качества кабельной продукции на розничном рынке, и наши оценки ситуации в целом совпадают с результатами работы Роскачества. Вместе с тем рынок делится на “белую” и “серую” зоны. “Белая” зона — это реальные производители с реальными заводами и сертификатами. “Серая” же зона выпускает изделия без разрешительных документов и информации о ее реальных изготовителях, это заведомый фальсификат, который автоматически надо запретить реализовать. Больше половины тестируемых марок — как раз такие “марки-признаки”, которые почти невозможно встретить на строительных объектах. Зачем надо было испытывать заведомо некачественную продукцию, непонятно», — сказал Зорин.
Собеседник НСН также объяснил, чем опасно использование некачественного силового кабеля.
«Силовой кабель не должен “греться” от допустимых заданных нагрузок — это прямо указывает на занижение сечения токопроводящей жилы и увеличение электрического сопротивления. Стандартные сечения жил легко выдерживают нагрузку даже при подключении нескольких энергоемких приборов, таких, как чайники и обогреватели. Это особенно опасно при скрытой прокладке некачественного кабеля. В этом случае возгорание или задымление можно обнаружить уже слишком поздно. Также со временем оболочка и изоляция из ПВХ у некачественных кабелей разрушаются и становятся уязвимыми к внешним факторам. Авария может возникнуть в любой момент», — добавил эксперт.
Зорин также дал несколько советов, как выбрать качественный кабель.
«Чтобы снизить риски покупки фальсификата, не лишним будет проверить реальность торговой марки и производителя. Мы на своем сайте регулярно размещаем актуальный перечень “марок-призраков”. Также важно проверить сертификат соответствия, который продавцы должны показать по первому требованию. Кроме того, насторожить должна дешевая цена — хороший кабель не может стоить дешево. Нужно провести и визуальный осмотр изделия — оно должно быть добротным на ощупь и на взгляд, не иметь посторонних резких запах, а все элементы должны плотно прилегать друг к другу, деформаций и пустот быть не должно. Все это поможет на 90% снизить вероятность приобретения некачественного кабеля. Большое количество фальсификата на рынке объясняется тем, что маржинальность кабельной продукции варьируется в диапазоне 2-4%, недобросовестные игроки в попытке заработать занижают характеристики изделий», — заявил собеседник НСН.
В заключение Зорин напомнил, что бытовые электроприборы также могут представлять опасность.
«Электротехнические изделия и бытовые электроприборы тоже могут являться источником опасности для жизни и здоровья людей. На большинство таких изделий также есть свои ГОСТы, и проблема тут аналогичная: кто и как будет отслеживать их соблюдение. В целом же все, что может являться источником повышенной опасности, должно находиться на первоочередном контроле со стороны государственных регуляторов», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что неисправная бытовая техника становится причиной крупных пожаров в квартирах россиян с наступлением летней жары, когда электроника перегревается за считанные минуты.
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