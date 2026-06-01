Сгорают за три минуты: Спасатель рассказал, почему электрокары запретили ставить на парковках
Слишком быстрое распространение огня при возгорании электромобилей оправдывает ужесточение правил паркинга для них, заявил НСН Алексей Дударев.
Возгорание аккумулятора электромобиля можно сравнить со взрывом батарейки смартфона - всё происходит мгновенно, однако в гораздо более серьёзном масштабе. Об этом НСН рассказал президент Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Алексей Дударев. По его словам, пока нет оперативного способа тушения электрокара.
Противопожарные требования к автомобильным стоянкам ужесточили в России с 1 июня. «Свод правил» (СП 551) утвердил глава МЧС Александр Куренков. Теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на тех подземные паркингах, которые оборудованы специальными местами, даже при отсутствии там зарядных станций. Подряд могут быть размещены не более 10 мест, они должны быть отделены огнестойкими перегородками, рядом обязательны системы пожаротушения. За нарушение предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей для юридических лиц.
«Опасения обоснованы. Возможно самовозгорание, это как батарейка в телефоне, она работает, а потом что-то там случается, перегрев и она взрывается. В электромобиле точно так же, только это очень большой аккумулятор в отличие от батарейки в телефоне. Эффективных способов борьбы с этим практически нет, потому что выгорает моментально, развивается очень большая температура», отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, сложность в тушении заключается ещё в том, что пока у спасателей нет схем работы с электромобилями в случае возгорания.
«Первая задача - перерезать провода аккумулятора, чтобы избежать возможного замыкания. В электромобилях, в принципе, это труднодоступные части. В обычном автомобиле проводка выгорает за три минуты, причем аккумулятор находится под капотом. А в случае электрокара под всем днищем находится аккумулятор, который может при каком-то ударе, либо самопроизвольно замкнуться и загореться практически как фейерверк. В любом случае, от момента возгорания до приезда пожарного проходит минимум 10 минут, а автомобиль выгорает практически за три. Поэтому, в случае возгорания надо как можно скорее выбираться и бежать от автомобиля подальше», - подчеркнул глава «Российский Союз Спасателей».
При этом, по его словам, нельзя пренебрегать индивидуальными средствами пожаротушения.
«В каждом автомобиле должен быть огнетушитель, который позволит локально потушить возгорание. К сожалению, на сегодня большинство автолюбителей даже не знают, где у них находится огнетушитель, или он расположен в труднодоступном месте. Во-вторых, не умеют пользоваться наличными средствами пожаротушения, пока инструкцию прочитают, поймут, как его куда направить, происходит потеря времени, пламя распространяется еще больше. Кроме того, огнетушители нередко просрочены», - заключил Алексей Дударев.
В свою очередь председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новые правила подземной парковки могут заставить россиян отказаться от покупки электромобилей.
