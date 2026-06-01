«Опасения обоснованы. Возможно самовозгорание, это как батарейка в телефоне, она работает, а потом что-то там случается, перегрев и она взрывается. В электромобиле точно так же, только это очень большой аккумулятор в отличие от батарейки в телефоне. Эффективных способов борьбы с этим практически нет, потому что выгорает моментально, развивается очень большая температура», отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, сложность в тушении заключается ещё в том, что пока у спасателей нет схем работы с электромобилями в случае возгорания.

«Первая задача - перерезать провода аккумулятора, чтобы избежать возможного замыкания. В электромобилях, в принципе, это труднодоступные части. В обычном автомобиле проводка выгорает за три минуты, причем аккумулятор находится под капотом. А в случае электрокара под всем днищем находится аккумулятор, который может при каком-то ударе, либо самопроизвольно замкнуться и загореться практически как фейерверк. В любом случае, от момента возгорания до приезда пожарного проходит минимум 10 минут, а автомобиль выгорает практически за три. Поэтому, в случае возгорания надо как можно скорее выбираться и бежать от автомобиля подальше», - подчеркнул глава «Российский Союз Спасателей».