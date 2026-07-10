Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном

Иран обратился к США с просьбой о продолжении переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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В своей соцсети Truth Social он указал, что Вашингтон на это согласился.

«Мы согласились. Но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено!» — добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, отметив, что больше не видит смысла в переговорах Вашингтона с Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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