Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном
10 июля 202618:11
Алексей Филимонов
Иран обратился к США с просьбой о продолжении переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он указал, что Вашингтон на это согласился.
«Мы согласились. Но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено!» — добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, отметив, что больше не видит смысла в переговорах Вашингтона с Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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