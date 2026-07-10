Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян

Член совета FIS и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что решение FIS о недопуске россиян и белорусов до международных стартов остаётся в силе.

«Мы знали, что решение МОК будет принято, и мы обсудили этот вопрос. Для меня лично и для Федерации лыжных видов спорта Норвегии ничего не изменилось. FIS не хотела возвращения России», - сказала она.

Ранее Исполком МОК отменил рекомендации по условиям участия российских спортсменов и команд, в том числе проверки на нейтральность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».