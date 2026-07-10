Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась снимать ограничения с российских и белорусских атлетов, несмотря на заявление Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Интерфакс».
Член совета FIS и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что решение FIS о недопуске россиян и белорусов до международных стартов остаётся в силе.
«Мы знали, что решение МОК будет принято, и мы обсудили этот вопрос. Для меня лично и для Федерации лыжных видов спорта Норвегии ничего не изменилось. FIS не хотела возвращения России», - сказала она.
Ранее Исполком МОК отменил рекомендации по условиям участия российских спортсменов и команд, в том числе проверки на нейтральность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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