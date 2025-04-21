Запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов спасли в Черном море

Дельфинов, запутавшихся в рыбацком ставнике, спасли в Черном море, у берегов федеральной территории Сириус. Об этом сообщил Telegram-канал Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

В Крыму с начала года обнаружили 110 погибших дельфинов

Очевидцы сообщили о происшествии сотрудникам центра. Чтобы освободить дельфинов, в море вышла рыболовная бригада.

Ставники безопасны для взрослых и опытных китообразных, которые могут дышать и плавать без вреда для плавников. Однако орудия представляют опасность для стрессующих или молодых дельфинов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что более ста погибших дельфинов было обнаружено на побережье Крыма в 2025 году.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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