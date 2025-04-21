Запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов спасли в Черном море

Очевидцы сообщили о происшествии сотрудникам центра. Чтобы освободить дельфинов, в море вышла рыболовная бригада.

Ставники безопасны для взрослых и опытных китообразных, которые могут дышать и плавать без вреда для плавников. Однако орудия представляют опасность для стрессующих или молодых дельфинов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что более ста погибших дельфинов было обнаружено на побережье Крыма в 2025 году.

