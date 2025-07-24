СМИ: Протестующие в Киеве кричат лозунги «майдана» 2014 года

Протестующие в Киеве, которые выступают против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кричат лозунги «майдана» 2014 года, сообщает «СТРАНА.ua».

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Акция проходит возле театра имени Франко. По данным правоохранительных органов, прошлой ночью возле театра ночевали 40 человек. Не исключено, что этой ночью их будет больше.

Европейский союз может ввести санкции в отношении Киева после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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