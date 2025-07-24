СМИ: Протестующие в Киеве кричат лозунги «майдана» 2014 года
Протестующие в Киеве, которые выступают против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кричат лозунги «майдана» 2014 года, сообщает «СТРАНА.ua».
Акция проходит возле театра имени Франко. По данным правоохранительных органов, прошлой ночью возле театра ночевали 40 человек. Не исключено, что этой ночью их будет больше.
Европейский союз может ввести санкции в отношении Киева после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru