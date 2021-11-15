В России появятся штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложений

Президент России Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать водителей за нарушение правил ПДД на основе фото и видеосъёмки из специальных мобильных приложений, сообщается на сайте Кремля.

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Изменения в законодательство РФ будут внесены до 1 июня 2022. Согласно поручению, штрафовать будут без составления протокола об административном правонарушении на основании данных из фиксирующих мобильных приложений. Названия приложений пока не уточняются.

С середины ноября на дорогах Москвы появились новые камеры для фиксации нарушения правил ПДД. Такие Устройства встроены в балку на крыше патрульных автомобилей.

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Фото: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:Штрафы ГибддНарушения ПДД
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