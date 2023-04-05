«Повышенный спрос»: Займы одобряют только каждому четвертому новому клиенту

Ранее «Независимая газета» сообщила, что в России нарастают проблемы у наименее обеспеченных граждан, многие из которых уже не могут дотянуть до очередной пенсии или зарплаты. В частности, россияне стали брать микрозаймы под огромные проценты. По данным издания, за год число неплательщиков по микрокредитам выросло на 1 миллион человек, а число обращений в МФО выросло на 50 процентов за последние два года. Стратьева назвала мифом сведения о том, что микрофинансовые организации выдают деньги каждому обратившемуся.

«Уровень скоринга в МФО находится на высоком уровне, более того, брать на себя повышенные риски не готова ни одна организация. Как следствие, уровень одобрения первичным клиентам варьируется в пределах 16-25 процентов. Это миф про стопроцентное одобрение. Времена, когда займы представляли собой безграничное начисление пеней и штрафов давно прошли – сейчас не только ставки по ним четко ограничены законодательством, но и размер максимальной переплаты. Более того они постоянно снижаются. Сейчас максимальная составляет 1 процент в день. В июле она будет снижена до 0,8% в день. Если сегодня заемщик возьмет в долг 10 тысяч рублей на десять дней, то он должен будет вернуть не более 11 тысяч рублей», - сказала Стратьева.