«Повышенный спрос»: Займы одобряют только каждому четвертому новому клиенту
Максимальная ставка по займу сегодня составляет один процент в день, а в июле ее снизят до 0,8 процентов, сказала НСН экономист Елена Стратьева.
Экономист, директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева в беседе с НСН назвала мифом, что микрофинансовые организации одобряют кредиты абсолютно всем заемщикам. По ее словам, уровень одобрения первичным клиентам варьируется в пределах 16-25%.
Ранее «Независимая газета» сообщила, что в России нарастают проблемы у наименее обеспеченных граждан, многие из которых уже не могут дотянуть до очередной пенсии или зарплаты. В частности, россияне стали брать микрозаймы под огромные проценты. По данным издания, за год число неплательщиков по микрокредитам выросло на 1 миллион человек, а число обращений в МФО выросло на 50 процентов за последние два года. Стратьева назвала мифом сведения о том, что микрофинансовые организации выдают деньги каждому обратившемуся.
«Уровень скоринга в МФО находится на высоком уровне, более того, брать на себя повышенные риски не готова ни одна организация. Как следствие, уровень одобрения первичным клиентам варьируется в пределах 16-25 процентов. Это миф про стопроцентное одобрение. Времена, когда займы представляли собой безграничное начисление пеней и штрафов давно прошли – сейчас не только ставки по ним четко ограничены законодательством, но и размер максимальной переплаты. Более того они постоянно снижаются. Сейчас максимальная составляет 1 процент в день. В июле она будет снижена до 0,8% в день. Если сегодня заемщик возьмет в долг 10 тысяч рублей на десять дней, то он должен будет вернуть не более 11 тысяч рублей», - сказала Стратьева.
Собеседница НСН отметила, что рынок МФО развивается уже схоже с банковским, а количество финансовых организаций ежегодно снижается из-за жесткого регулирования отрасли.
«Рынок МФО является значимым элементов финансового сектора – по итогам прошлого года на заемщиков МФО приходилось более 16% от общего числа клиентов всех финансово-кредитных организаций. По причине достаточно жесткого регулирования количество участников рынка снижается из года в год, поэтому говорить об активизации МФО не приходится. По итогам 2022 года количество МФО в реестре не превышала 1162», - отметила Стратьева.
Экономист пояснила, что количества просрочек по микрозаймам больше не стало.
«По нашим наблюдениям, доля дефолтов находится на уровне сопоставимом с прошлым годом, что свидетельствует о том, что рынок успешно справился с вызовами», - резюмировала Стратьева.
Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин в беседе с НСН заявил, что микрофинансовые организации будут рисковать и обходить любые ограничения по выдаче займов, так как не хотят потерять свою миллиардную прибыль на фоне повышенных ставок.
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