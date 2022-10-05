«Центробанк не регулирует»: Как МФО зарабатывают миллиарды на проблемах россиян

Микрофинансовые организации будут рисковать и обходить любые ограничения по выдаче займов, так как не хотят потерять свою миллиардную прибыль на фоне повышенных ставок, заявил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Воронин объяснил, почему такая мера не приведет к уменьшению числа займов.



«Ситуация не поменяется, потому что большой пласт кредиторов хочет рисковать. Появится маленькое ограничение о трудовом стаже – будут давать свою справку, чтобы в отчетах все было красиво. Люди хотят рисковать, а кто-то — отчаянно занимать. Инициатива хорошая, но нужно более глубокое погружение в тему», - отметил Воронин.

По его словам, разрешенная высокая процентная ставка по кредитам провоцирует финансовые организации рисковать и выдавать деньги всем желающим.