«Центробанк не регулирует»: Как МФО зарабатывают миллиарды на проблемах россиян
Директор НАПКА Борис Воронин отметил, что ограничение выдачи микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года не решит проблему долговой нагрузки граждан.
Микрофинансовые организации будут рисковать и обходить любые ограничения по выдаче займов, так как не хотят потерять свою миллиардную прибыль на фоне повышенных ставок, заявил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Воронин объяснил, почему такая мера не приведет к уменьшению числа займов.
«Ситуация не поменяется, потому что большой пласт кредиторов хочет рисковать. Появится маленькое ограничение о трудовом стаже – будут давать свою справку, чтобы в отчетах все было красиво. Люди хотят рисковать, а кто-то — отчаянно занимать. Инициатива хорошая, но нужно более глубокое погружение в тему», - отметил Воронин.
По его словам, разрешенная высокая процентная ставка по кредитам провоцирует финансовые организации рисковать и выдавать деньги всем желающим.
«Все-таки достаточно высокая процентная ставка сегодня, разрешенная для банков и финансовых организаций, провоцирует на рискованную кредитную политику. Дают деньги тем, кому давать и не стоило. У нас в Конституции нет такого права на кредит, это не связано с правом на жилье и что-то еще, здесь надо проводить более осторожную политику и понимать, что кредиты – это привилегия, а не то, что может получить любой. С одной стороны, ЦБ ведет политику регулирования кредитной нагрузки. С другой стороны, он не регулирует кредиты и займы меньше десяти тысяч рублей. До этой суммы занимать можно очень много», - рассказал собеседник НСН.
При этом, несмотря на то, что граждане зачастую «тонут» в микрозаймах, снижение ставки для микрофинансовых организаций может привести к формированию черного рыка ростовщиков, подчеркнул Воронин.
«Что может поменяться, если мы ограничим ставку для микрофинансистов, например, в 30%? Могут появиться черные ростовщики, нужно выстраивать систему. Но сейчас я не вижу их в сфере малого кредитования, в рознице негодяев нет, потому что разрешена ставка 365 годовых плюс страховки. Компании зарабатывают миллиарды. А банки не дают четвертый, пятый и так далее кредиты. Поэтому часто бывает, что человек взял, например, три кредита, а потом еще двадцать микрозаймов, и утонул», - объяснил он.
Ранее в Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведениям об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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