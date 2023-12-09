Работа мечты: Россиянам рассказали о поиске вакансии и гендерных запросах

Эксперты платформы проанализировали рынок новогодних вакансий с различными видами графиков. Как выяснилось, в последний месяц наиболее востребованными стали швеи и упаковщики, которые создают праздничные костюмы и комплектуют товары и посылки. Спрос на таких специалистов увеличился на 66% и 55% соответственно. Средняя предполагаемая зарплата для швей составляет 69 492 рубля, для упаковщиков — 94 937 рублей.



Для того, чтобы попасть в «праздничные» категории наиболее востребованных профессионалов, надо было начинать искать работу за 2-3 месяца до Нового года. Именно столько времени требуется на поиск работы, заявил руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов в пресс-центре НСН.

«В целом, сейчас для трудоустройства достаточно двух-трех месяцев для стандартных линейных профессий. Если же мы говорим о подработке, то тут поиск займет от нескольких дней до недели. Эти значения повысились на 15-20% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года. Это связано с тем, что нужно как можно больше наполнить воронку из кандидатов, а сейчас она заполняется медленнее из-за того, что кандидаты проявляют меньше активности», - сказал собеседник НСН.

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Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что в России практически не осталось чисто «мужских» или «женских» профессий, а вот зарплатные ожидания двух полов порой разнятся.

«Есть позиции, на которых ожидания женщин выше, чем у мужчин. Например, в Москве женщины на позициях HR-менеджера и персонального ассистента хотят на 15 тысяч больше мужчин, на 10 тысяч больше просят женщины, претендующие на работу маркетологом и пиарщиком, на пять тысяч больше – те женщины, которые хотят работать архитектором и снабженцем. Ожидания мужчин и женщин совпадают у инженеров-экологов, финансовых аналитиков, экономистов, поваров, юристов, бренд-менеджеров. Зарплатные ожидания мужчин чаще выше по должностям менеджера по продажам, специалиста по развитию и клиентского менеджера. За время исследования мы видели достаточно мало специальностей, куда бы не пытались проникнуть женщины. Чисто мужские профессии остались только там, где женщинам работать запрещено законом. А вот в обратную сторону такие позиции есть. Например, очень мало мужчин претендуют на работу нянечками в детском саду. Чаще всего эти позиции связаны с уходом, со скрупулезной работой с детьми и так далее. Число женских и мужских профессий почти не осталось. Если 20 лет назад мы в сфере IT почти не видели женщин, то сейчас их больше чем достаточно», - заключила эксперт.



Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.





