Чем грозят России 600 тысяч детей мигрантов, не желающих учиться
Детские площадки и улицы заполняются мигрантами, большинство детей которых «непонятно чем заняты», сказал в эфире НСН Михаил Матвеев, а Ренат Каримов допустил, что депутаты боятся влияния на подростков иностранных спецслужб.
В России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. При этом председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что приезжие наоборот стали дисциплинированнее.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее призвал высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По его данным, учится лишь четверть из 785 тысяч несовершеннолетних иностранцев, а «скопления неприкаянных детей и подростков» угрожают разгулом криминала. Матвеев согласился с Фадеевым.
«Такая проблема действительно существует. Абсолютное большинство детей мигрантов, примерно 75%, не посещают учебные заведения. При этом их родители не несут никакой ответственности за это, хотя такого рода нормы существуют в законодательствах всех стран Средней Азии. Поэтому для родителей-мигрантов не должно быть новостью, что, если твой ребенок не идет в школу, то ты несешь за это ответственность. Весь вопрос в желании органов МВД, в наличии политической воли и ресурсов для того, чтобы провести эту достаточно объемную работу с учетом того, что порядка 600 тысяч детей-мигрантов не учатся и непонятно, чем вообще заняты», - сказал депутат.
Матвеев также объяснил, почему тема мигрантов все больше беспокоит россиян.
«Люди начинают массово возмущаться этой ситуацией, потому что ухудшается криминогенная обстановка за счет мигрантов, в том числе несовершеннолетних. Люди видят, что меняется среда: их дворы, детские площадки, улицы заполняются мигрантами, которые зачастую ведут себя достаточно агрессивно. Поэтому выдвигаются требования к властям не только о наведении порядка в целом, но и с точки зрения уменьшения количества мигрантов», - указал парламентарий.
Со своей стороны, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заверил НСН, что ничего радикального не происходит.
«С мигрантами ничего радикально не изменилось по сравнению с тем, как было 5 или 10 лет назад. Более того, они стали более дисциплинированы, законодательство по отношению к ним ужесточилось, они стараются его соблюдать. В Госдуме в конце прошлого года было принято 16 законов, касающихся мигрантов. Почему депутаты рисуют такие страшные картины? Возможно, есть опасения, что на детей мигрантов, которые не учатся, как-то могут повлиять спецслужбы других стран: Украины, возможно и Европы, для того, чтобы нащупать линию разлома, расшатать российское общество, рассчитывая, что по этой линии оно треснет. Я это так могу понять», - заключил собеседник НСН.
При этом Каримов посоветовал обратить внимание на данные главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, согласно которым 87% граждан РФ положительно относятся к трудовой миграции и не видят проблем в межнациональных отношениях.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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