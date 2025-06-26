Чем грозят России 600 тысяч детей мигрантов, не желающих учиться

В России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. При этом председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что приезжие наоборот стали дисциплинированнее.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее призвал высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По его данным, учится лишь четверть из 785 тысяч несовершеннолетних иностранцев, а «скопления неприкаянных детей и подростков» угрожают разгулом криминала. Матвеев согласился с Фадеевым.