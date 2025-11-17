Кризис памяти: Ноутбуки и смартфоны подорожают из-за дефицита «оперативки»
Оперативная память уже подорожала примерно на 100%, так как у производителей был слишком низкий спрос на этот товар, заявил НСН Илья Корнейчук.
Ноутбуки, смартфоны и другие устройства будут дорожать из-за кризиса оперативной памяти у производителей, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Цена на оперативную память резко пошла вверх: компания Samsung подняла цены на свою оперативку почти на 60% за два месяца из-за сильного дефицита. Гонка ИИ вызвала массовое строительство дата-центров, которым нужны огромные объёмы памяти DDR5. В сентябре 32 ГБ от Samsung стоили $149, а теперь за них просят $239. Аналитики считают, что это только начало, и в 2026 году нас ждёт серьёзная нехватка «оперативки». Корнейчук объяснил, почему так вышло.
«У производителей был слишком низкий спрос, они слишком много производили оперативной памяти. Цены снижались на этом фоне, им стало невыгодно инвестировать в расширение производства. При этом они предупреждали, что все могут оказаться в нехорошей ситуации. Что кризис коснется тех, кто делает память для компьютеров, видеокарты, а также простых потребителей. Никто не слушал, что цены вырастут. Видеочипы стоили безумного много, как и ускорители, а память стоила безумно мало. А это все производится на одних заводах», - отметил он.
Корнейчук также назвал условие для стабилизации цен.
«Сегодня мы пришли к тому, что мощности просто не готовы, так много они производить больше не могут. Теперь повышение цены уже случилось примерно на 100%. Память будет дорожать и дальше. Это приведет к росту цен на оперативную память для компьютеров, на видеокарты, на ноутбуки, смартфоны и прочие устройства. Это будет продолжаться, пока производители памяти не инвестируют в расширение своих мощностей. А это занимает не один месяц», - предупредил собеседник НСН.
Ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов назвал НСН главные проблемы российских производителей «железа».
