Ноутбуки, смартфоны и другие устройства будут дорожать из-за кризиса оперативной памяти у производителей, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Цена на оперативную память резко пошла вверх: компания Samsung подняла цены на свою оперативку почти на 60% за два месяца из-за сильного дефицита. Гонка ИИ вызвала массовое строительство дата-центров, которым нужны огромные объёмы памяти DDR5. В сентябре 32 ГБ от Samsung стоили $149, а теперь за них просят $239. Аналитики считают, что это только начало, и в 2026 году нас ждёт серьёзная нехватка «оперативки». Корнейчук объяснил, почему так вышло.