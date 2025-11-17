Экс-премьера РФ Касьянова внесли в список террористов и экстремистов

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом) был внесён в перечень террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на базу Росфинмониторинга сообщает RT.

Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов

Также в данный список ведомства были включены экономист Сергей Гуриев (признан в РФ иноагентом) и главред издания «Новая газета Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилл Мартынов (признан в РФ иноагентом).

Для лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попала украинская журналистка Татьяна Монтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыМихаил Касьянов

Горячие новости

Все новости

партнеры