Экс-премьера РФ Касьянова внесли в список террористов и экстремистов
17 ноября 202515:29
Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом) был внесён в перечень террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на базу Росфинмониторинга сообщает RT.
Также в данный список ведомства были включены экономист Сергей Гуриев (признан в РФ иноагентом) и главред издания «Новая газета Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилл Мартынов (признан в РФ иноагентом).
Для лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в перечень террористов и экстремистов попала украинская журналистка Татьяна Монтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
