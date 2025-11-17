Путин присвоил Стриженовой почетное звание «Заслуженный артист РФ»

Актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой было присвоено почётное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также звание «Заслуженный артист РФ» глава государства присвоил её супругу, актёру, кинорежиссёру, сценаристу и продюсеру Александру Стриженову.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», - говорится в указе.

Ранее Путин объявил благодарность за заслуги в сфере СМИ телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Валдису Пельшу, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Стриженова
