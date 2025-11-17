Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии

Также документ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей и подростков к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем диверсионным преступлениям, запрещает условные сроки за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об УДО. Организаторов таких сообществ будут наказывать как за их создание и руководство, так и за все совершенные преступления.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что данный закон необходим для защиты граждан и детей от необдуманных поступков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».