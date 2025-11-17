Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, снижается до 14 лет. Об этом сообщает RT.
Также документ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей и подростков к террористической или диверсионной деятельности.
Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем диверсионным преступлениям, запрещает условные сроки за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об УДО. Организаторов таких сообществ будут наказывать как за их создание и руководство, так и за все совершенные преступления.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что данный закон необходим для защиты граждан и детей от необдуманных поступков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
