«Повышаем зарплаты!»: Основатель «Теремка» предупредил о росте цен в октябре

«Я уверен, что большинство ресторанов, большинство сетей не будут повышать цены на 15-20%. Они не захотят и не смогут. Предположим, что у вас себестоимость 30%. Если дорожают на 10% продукты, то для сохранения рентабельности нужно поднять цены всего на 3%, тогда прибыльность сохранится. Повышение цен на 20% было бы возможно, если бы цены всех продуктов увеличились в 1,5-2 раза, но этого не происходит», - отметил он.

По его словам, цены придется увеличивать на фоне повышения зарплат сотрудникам. При этом речь идет о 3-7%, а в некоторых случаях стоимость блюд для посетителей меняется в пределах 1%.

«При этом практически все рестораторы поднимают зарплаты сотрудникам. Компенсировать это можно, конечно, повышением цен. Но это будет в пределах 3-7%, точно не больше этого. Мы поднимали цены в июне, а также в августе, но каждый раз это было в пределах 1%. Осенью повышение цен возможно еще в октябре, под конец сентября. Резкое повышение цен было на моей памяти всего один раз – весной прошлого года, тогда курс улетел в космос, повышение было в районе 10-12%», - рассказал собеседник НСН.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня рестораны столкнулись и с другой проблемой: им хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов и негативного отношения жителей больших городов к работе в этой сфере.

