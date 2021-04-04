Повторный тест у привитого президента Аргентины подтвердил коронавирус
После повторного теста у президента Аргентины Альберто Фернандес подтвердился COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.
«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – говорится в официальном документе.
Лечащий врача главы государства Федерико Сааведра считает, что легкое течение заболевания у Фернандеса объясняется проведенной вакцинацией от коронавируса. Состояние президента стабильно, пишет Газета.ru.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил на своей странице в Twitter, что заболел коронавирусом после прививки «Спутник V». Как отметил Фернандес, он сдал тест на инфекцию после появления головной боли и температуры 37,3 ℃.
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