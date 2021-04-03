Президент Аргентины заразился коронавирусом
Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
Как отметил Фернандес, он сдал тест на инфекцию после появления головной боли и температуры 37,3 ℃. Анализ на антиген оказался положительным.
Президент также сообщил, что пока ожидает подтверждения с помощью ПЦР-теста, однако уже изолировался и предупредил об опасности тех, с кем контактировал в последние двое суток.
Кроме того, Фернандес призвал граждан «быть очень внимательными», соблюдать все профилактические рекомендации и «продолжать заботиться о себе».
В конце января аргентинский лидер сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Тогда Фернандес получил первый компонент препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru