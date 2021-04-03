Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Как отметил Фернандес, он сдал тест на инфекцию после появления головной боли и температуры 37,3 ℃. Анализ на антиген оказался положительным.

Президент также сообщил, что пока ожидает подтверждения с помощью ПЦР-теста, однако уже изолировался и предупредил об опасности тех, с кем контактировал в последние двое суток.

Кроме того, Фернандес призвал граждан «быть очень внимательными», соблюдать все профилактические рекомендации и «продолжать заботиться о себе».

В конце января аргентинский лидер сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Тогда Фернандес получил первый компонент препарата.

