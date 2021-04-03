Гинцбург успокоил заболевшего после вакцинации «Спутником V» президента Аргентины
Президент Аргентины Альберто Фернандес, который сообщил о положительном тесте на коронавирус, несмотря на прививку российской вакциной «Спутник V» защищен от тяжелых последствий инфекции. Об этом заявил разработчик препарата, глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Симптомы, о которых сообщил президент, напоминают гриппоподобный синдром, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого.
«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия. <...> Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», — отметил Гинцбург.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» одобрена в 59 странах мира. Ее эффективность составляет 91,6%, сообщал медицинский журнал The Lancet на основе данных проведенных исследований.
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