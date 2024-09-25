Штрафы и контроль: Бурматов объяснил новый закон о выгуле животных

В законопроекте об ответственности за неправильный выгул питомцев речь идет не о местах выгула, а о контроле своего животного во время прогулки, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред соавтор законопроекта, комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, закрепляющий административную ответственность за неправильные прогулки с питомцами в ненадлежащих местах, сообщили «Известия». Нарушителями считаться хозяева, которые выводят питомцев, в частности, на детские и спортивные площадки или территории образовательных организаций, а также допускают «бесконтрольный выгул». Первоначальная сумма — от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей для граждан, но суммы будут удваиваться в случае повторного нарушения. Авторы законопроекта уверены, что это поможет изжить практику бесконтрольного выгула домашних животных. Бурматов пояснил, что законопроект нацелен на предотвращение травмирования как животного, так и других людей.