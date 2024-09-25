Штрафы и контроль: Бурматов объяснил новый закон о выгуле животных
Новый законопроект не ограничивает людей в местах выгула с животными, главное держать собаку на поводке и следить за ее действиями, заявил НСН Владимир Бурматов.
В законопроекте об ответственности за неправильный выгул питомцев речь идет не о местах выгула, а о контроле своего животного во время прогулки, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред соавтор законопроекта, комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, закрепляющий административную ответственность за неправильные прогулки с питомцами в ненадлежащих местах, сообщили «Известия». Нарушителями считаться хозяева, которые выводят питомцев, в частности, на детские и спортивные площадки или территории образовательных организаций, а также допускают «бесконтрольный выгул». Первоначальная сумма — от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей для граждан, но суммы будут удваиваться в случае повторного нарушения. Авторы законопроекта уверены, что это поможет изжить практику бесконтрольного выгула домашних животных. Бурматов пояснил, что законопроект нацелен на предотвращение травмирования как животного, так и других людей.
«Это не про места и не про прогулки. Это про порядок содержания, чтобы животное не нанесло вреда другим людям или другим животным. То есть если вы выходите с собакой на улицу, то вы ее должны контролировать, чтобы она никому не причинила вреда, и чтобы никто вреда не причинил ей. Соответственно, она должна быть на поводке. К сожалению, у нас такое случается не всегда. Более того, очень часто мы наблюдаем инциденты, которые с этим связаны. Вот поэтому и появился этот законопроект. Поэтому штрафы здесь помогут, а следить за этим будут местные органы власти. Но в местах выгула людей никто не ограничивает, потому что если там нет таблички о запрете выгула, значит это разрешено, у нас так устроено законодательство. Никто не заставляет ограничиваться выгулом только на специализированных площадках», - пояснил он.
Бурматов также посоветовал всегда выгуливать собаку на поводке, особенно в крупных городах.
«Я вообще не рекомендую без поводка выгуливать своих собак, потому что мегаполис — это место, где очень много рисков для животных. Сейчас куча полоумных догхантеров, которые разбрасывают отраву. Если вы не одернете вовремя свою собаку, неизвестно, что она съест. Автомобильное движение понятно какой насыщенности и плотности. К сожалению, тоже случаются инциденты, когда животные гибнут под колесами машины. Также более крупное животное может навредить вашему питомцу, особенно если он маленького размера. Если уж хочется отпустить, то да, тогда, конечно, лучше дойти до площадки», - подытожил он.
Ранее зоозащитник, вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил в беседе с НСН, что в решении проблемы с содержанием большого количества животных в квартирах «нельзя рубить с плеча», иначе новая норма рискует стать коррупциогенной.
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