СМИ: Обыски прошли на фабрике корма для животных под Тулой
31 августа 202419:11
После массового отравления домашних питомцев на фабрике кормов для животных под Тулой прошли обыски, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, полиция нагрянула на производство корма Chammy, принадлежащее ООО «Форсаж».
К правоохранителям обратились хозяева отравившийся коше и собак. Исследование корма показало повышенное содержание свинца в продукте.
Ранее стало известно, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам касается укусов клещей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru