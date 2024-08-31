СМИ: Обыски прошли на фабрике корма для животных под Тулой

После массового отравления домашних питомцев на фабрике кормов для животных под Тулой прошли обыски, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, полиция нагрянула на производство корма Chammy, принадлежащее ООО «Форсаж».

К правоохранителям обратились хозяева отравившийся коше и собак. Исследование корма показало повышенное содержание свинца в продукте.

Ранее стало известно, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам касается укусов клещей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОтравленияПродуктыДомашние Животные

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