«Не рубить с плеча!»: Зоозащитники о вопросе содержания животных
Новая инициатива о регулировании количества животных в квартире может привести к нарушению прав граждан, заявил НСН зоозащитник Кирилл Горячев.
В решении проблемы с содержанием большого количества животных в квартирах «нельзя рубить с плеча», иначе новая норма рискует стать коррупциогенной. Об этом НСН заявил зоозащитник, вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила наделить регионы правом устанавливать предельное количество домашних животных для содержания в жилых помещениях. Инициатива обрела форму поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» и будет рассмотрена пока в «Единой России». Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами безответственного содержания животных в квартирах. Горячев отметил, что проблема действительно существует, но предложенные решения не смогут быть реализованы без нарушения ряда существующих конституционных норм.
«Думаю, что эта инициатива не будет иметь продолжения. Безусловно, животные должны содержаться в соответствии с существующими ветеринарными нормами, правилами и индивидуальными особенностями. Один вопрос, если в квартире содержатся три йоркширских терьера и другой – три кавказских овчарки. Любые крайности здесь недопустимы. Проблема есть, в том числе, когда люди, занимающиеся разведением животных, устраивают в квартире питомники. Помимо того, что животным это приносит вред, еще и нарушаются права соседей на благоприятные условия проживания. Но просто такие вещи не решаются. Те узлы, которые есть, нужно пытаться аккуратно развязывать, а не рубить. Уровень законотворческой работы в регионах, к сожалению, часто оставляет желать лучшего. Такие решения могут привести к банальному нарушению прав граждан. На практике они наталкиваются на целый ряд существующих конституционных норм. Без нарушения других законов нельзя подобные решения эффективно реализовывать, что приводит к правовому нигилизму. Такие инициативы сложно применить на практике, если они не общеобязательные, а избирательные. Поэтому они относятся к коррупциогенным нормам. Это проблему нужно решать грамотно, а не рубить с плеча» - заявил он.
Ранее столичный Бутырский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил горожанину содержать в квартире около 30 кошек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Для принятия мер в отношении YouTube есть весомые основания
- СМИ: Мэрия Казани намерена следить за сценическими костюмами артистов
- США временно разрешили операции с Мосбиржей
- CAS сохранил российским фигуристам бронзовые медали Олимпиады в Пекине
- Депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США
- США продолжают переговоры с РФ о возможности новых обменов заключенными
- В России появилось лекарство, снижающее вероятность бесплодия до 40%
- Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
- Иран потребовал от Евросоюза оказать давление на Израиль
- СК: Против сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru