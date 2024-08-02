«Не рубить с плеча!»: Зоозащитники о вопросе содержания животных

«Думаю, что эта инициатива не будет иметь продолжения. Безусловно, животные должны содержаться в соответствии с существующими ветеринарными нормами, правилами и индивидуальными особенностями. Один вопрос, если в квартире содержатся три йоркширских терьера и другой – три кавказских овчарки. Любые крайности здесь недопустимы. Проблема есть, в том числе, когда люди, занимающиеся разведением животных, устраивают в квартире питомники. Помимо того, что животным это приносит вред, еще и нарушаются права соседей на благоприятные условия проживания. Но просто такие вещи не решаются. Те узлы, которые есть, нужно пытаться аккуратно развязывать, а не рубить. Уровень законотворческой работы в регионах, к сожалению, часто оставляет желать лучшего. Такие решения могут привести к банальному нарушению прав граждан. На практике они наталкиваются на целый ряд существующих конституционных норм. Без нарушения других законов нельзя подобные решения эффективно реализовывать, что приводит к правовому нигилизму. Такие инициативы сложно применить на практике, если они не общеобязательные, а избирательные. Поэтому они относятся к коррупциогенным нормам. Это проблему нужно решать грамотно, а не рубить с плеча» - заявил он.

Ранее столичный Бутырский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил горожанину содержать в квартире около 30 кошек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

