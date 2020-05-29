Повезло с погодой. Врач рассказала о СИЗ
Заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова рассказала в эфире НСН, что собой представляют СИЗ и как их носят.
Работающие с больными коронавирусной инфекцией врачи, в так называемой «красной» зоне, в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Что они собой представляют и как их носят, НСН рассказала заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян.
«Средства индивидуальной защиты в нашей больнице имеются в достаточном количестве. Ежедневно каждый сотрудник, который проходит в «красную» зону, независимо от должности проходит через санпропускник и полностью экипируется в СИЗ. Это нательная сменная одежда – хирургический костюм, который ежедневно меняется. Затем специальный комбинезон, который выдается на смену и потом утилизируется. Также это специальные бахилы, шапочка, респиратор или маска и в обязательном порядке очки и две пары одноразовых перчаток. Из этого складывается экипировка сотрудника, работающего в «красной» зоне», - объяснила врач.
При этом медперсонал не носит СИЗ всю смену. «Выходя из «красной» зоны сотрудник костюм снимает. Перерыв в «зеленой» зоне – это прием пищи, время отдыха. И дальше новые СИЗ полностью и продолжение работы», - добавила Алгиян.
В СИЗ работать сложнее, чем в обычной рабочей одежде. Но в условиях эпидемии комфорт приходится приносить в жертву безопасности.
«Нам в этом плане повезло с погодой, более прохладной, чем обычно. В этой одежде жарче, чем в обычной рабочей. Каких-то проблем у сотрудников в связи с ношением СИЗ в нашем учреждении не было. И аллергических реакций тоже. Они специально созданы, чтобы в них комфортно было работать длительно. Нательная одежда делается из натуральных материалов, они не вызывают никаких реакций. Сами СИЗ не так хорошо «дышат», но они созданы, чтобы защищать, а не чтобы комфортно дышалось», - сказала собеседница НСН.
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