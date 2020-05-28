Кремль не согласен с данными по смертности медиков от COVID-19

Кремль считает недостоверными данные о якобы высокой смертности медицинских работников от COVID-19 в России. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, министерство здравоохранения попросят дать пояснения по статистике, передает ТАСС.

По официальным данным Минздрава, в результате заражения коронавирусом в стране скончался 101 медик. Эту цифру озвучила в Госдуме глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова. По её словам, данные ежедневно сверяются со сведениями Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается, в том числе, на «Список памяти».

Последний проект - инициатива самих врачей. В него возможно свободно вносить в онлайн режиме имена предположительно умерших от заболевания COVID-19 медиков, после этого информацию проверяют составители списка. Как подчёркивают организаторы, «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для точной статистики, а в мемориальных целях.

По состоянию на 26 мая в «Списке памяти» значились 302 имени. 18 мая список проверила «Медиазона» (на тот момент в нем было 222 имени). После сверки было подтверждено 186 случаев смертей медиков от коронавируса.

