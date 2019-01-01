«Папа может». Психолог рассказала, почему мужчины воспитывают детей не хуже женщин

Большинство жительниц России (71%) считают, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин, согласно результатам опроса ВЦИОМа, сообщает «ФедералПресс».

Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила в эфире НСН, почему в современном обществе мужчины стали уделять больше внимания детям и домашним делам.

«Последние несколько лет я наблюдаю такую тенденцию, что мужчины стали уделять больше внимания детям. Конечно, влияние Европы и феминизма отразилось как-то и на нашем обществе, но сейчас мужчины стали серьезнее воспринимать свою роль папы. И это очень приятно. Это не массовое явление пока что, к сожалению; до сих пор многие мужчины считают, что это ниже их достоинства. Если говорить о том, кто на что способен. То папа вполне способен справиться с ребенком. Я знаю случаи, когда мужчина уходил в декрет и занимался ребенком. Тут вопрос навыка, а не обязанностей. Бывают ситуации, когда после развода дети остаются с отцом. Мужчина может ухаживать за детьми не хуже женщин», - рассказала она.

Кроме того, Светлана Бояринова рассказала, что в навязывании стереотипной роли хозяйки и «хранительницы домашнего очага» зачастую виноваты сами женщины.

«Этот стереотип идет от женщин. Многие женщины сами не отпускают эту функцию и не дают мужчине проявить себя в роли папы. Они пытаются так показать мужчинам, какие они героини. Такая немного неадекватная самооценка часто провоцирует женщин на странные поступки. Чтобы это переломить этот стереотип, женщинам следует еще до брака обговаривать с мужчиной, на что он готов, на что нет, а не бежать сломя голову замуж, а потом пытаться качать права», - объяснила она.

Ранее Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН о причинах неудач в личной жизни, оспорив выводы канадских психологов о том, что люди выбирают себе партнеров похожих на бывших.

