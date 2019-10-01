Потребление алкоголя в России снизилось на 43%
Общее употребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43% за 13 лет. Такие результаты были обнародованы в рамках нового доклада Всемирной организации здравоохранения, пишет RT.
Уточняется, что употребления алкоголя, который не проходил госконтроль, снизилось на 48%, а употребление так называемого «легального» — на 40%. Заметное снижение показателей связывают с результатом реализации в России комплекса мер по контролю за рынком алкоголя.
В частности, среди таких мер Всемирная организация здравоохранения назвала ограничение доступности алкоголя, внедрение системы мониторинга, а также увеличение стоимости спиртных напитков.
Ранее стало известно, что пиво лидирует по объемам потребления алкоголя в целом и по объемам потребления абсолютного алкоголя в России. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил победу пива над водкой вмешательством государства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Москва проводила Марка Захарова аплодисментами тысяч людей
- Напавший на сотрудника СКР в Москве имел проблемы с психикой
- Сотрудник СКР скончался после нападения в Москве
- В ЛНР и ДНР стартовала первая перепись населения
- Зеленский выманил Тома Круза в Киев