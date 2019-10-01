Потребление алкоголя в России снизилось на 43%

Уточняется, что употребления алкоголя, который не проходил госконтроль, снизилось на 48%, а употребление так называемого «легального» — на 40%. Заметное снижение показателей связывают с результатом реализации в России комплекса мер по контролю за рынком алкоголя.

В частности, среди таких мер Всемирная организация здравоохранения назвала ограничение доступности алкоголя, внедрение системы мониторинга, а также увеличение стоимости спиртных напитков.

Ранее стало известно, что пиво лидирует по объемам потребления алкоголя в целом и по объемам потребления абсолютного алкоголя в России. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил победу пива над водкой вмешательством государства.

