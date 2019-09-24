В Германии похмелье официально признали болезнью

Суд немецкого города Франкфурт-на-Майне признал состояние похмелья болезнью и удовлетворил иск против производителей продуктов, которые якобы спасают от неприятных симптомов употребления большого количества алкоголя. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на BBC News.

Подавший иск в суд утверждал, что компания, название которой не сообщается, нарушает закон, так как порошки и напитки для борьбы с похмельем не могут называться лекарством.

Вывод немецкого суда был таков, что похмелье можно считать болезнью, так как в результате происходит нарушение в работе организма, которое сопровождается головными болями, тошнотой и слабостью.

А пищевые продукты не в состоянии излечивать больного, значит и называть лекарством антипохмельные напитки производитель не имеет права.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что новые ограничения по алкоголю спасут россиян от спонтанной выпивки.



