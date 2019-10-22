Врачи рассказали о проблемах маркировки лекарств в России

Введение обязательной маркировки лекарственных препаратов и медицинских изделий, которая вводится на территории России уже с января 2020 года, вызывает сомнения у части медицинского сообщества.

Эта проблема обсуждалась на Медицинском форуме «Развитие здравоохранения в России», организованном при участии Московской торгово-промышленной палаты.

Как сообщила НСН заместитель председателя Гильдии производителей медицинских товаров и услуг МТПП Ирина Павленко, у профессионального сообщества есть определенные сомнения в успешности запуска маркировки лекарственных средств в начале 2020 года.

«Насколько мы в России готовы к цифровому миру, особенно в наших ЦРБ в регионах, где просто нет интернета, когда маркировка должна оперативно поступать, загружаться и отвечать», - рассказала Павленко.

По словам эксперта, в ходе эксперимента по маркировке лекарственных препаратов были выявлены серьезные недостатки.

«Мы столкнулись, пытаясь внедрять маркировку и участвуя в определенных процедурах, с проблемой нечитаемости нанесенного производителем кода. По каким-то полиграфическим причинам доезжает препарат через двух-трех поставщиков до города и дальше маркировка не читается», - отметила эксперт.

Если товар не промаркирован, или метка не читается, использовать его нельзя – иначе к учреждению будут применены штрафные санкции.

Ответственность за использование немаркированных медицинских препаратов уже установлена: с 1 января 2020 года физические лица будут штрафовать на 10 тысяч рублей, юридические – на 200 тысяч с конфискацией неотмаркированного препарата.

Маркировка, по мнению специалистов Гильдии МТПП, не сможет решить проблему борьбы с фальсифицированными медпрепаратами. По оценкам экспертов, сейчас на медицинском рынке от 5 до 10 процентов фальсификата. По словам Ирины Павленко, принцип неотвратимости наказания в этой сфере не срабатывает: в прошлом году до суда дошли только 12 дел. Известны случаи, когда целые партии фальсифицированной продукции были возвращены хозяину. Согласно законодательству, уголовная ответственность наступает при сумме ущерба в 120 тысяч рублей. При этом собирать доказательную базу по таким делам очень сложно, в большинстве случаев все решается на этапе административного наказания.

Вызывает опасение и срочность ведения маркировки на медицинские препараты и изделия.

«Восемь лет внедрения маркировки в Европе по крайней мере на лекарственные средства, и два года внедрения у нас - это не пятилетка в три года, это что-то другое, это, наверное, желание быстро отрапортовать и неподготовленность и неосознание того, что должно произойти в стране», - объяснила Павленко.

Эксперты выражают сомнение в том, что до конца года все организации, включая больницы и поликлиники, успеют подготовиться к внедрению новой технологии.

«В принципе сейчас конечно выделят огромный бюджет, для того чтобы оснастить госучреждения сканерами, но сами подумайте, насколько увеличится себестоимость наших государственных услуг, оказанных по ОМС», - добавила эксперт.

На Форуме прозвучали предложения ввести мораторий на административные наказания за использование немаркированных препаратов, а также внимательно проанализировать результаты эксперимента, который проводится сейчас на всей территории России.

