«Потребители не обрадуются»: Чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний

Иностранные производители премиальных шин уходят из России, оставляя этот сегмент пустым, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя своих российских активов. Компания рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

«Потребители не обрадуются. Мы анализируем цены на шины и видим, что крупные зарубежные бренды постепенно рынок покидают. На смену идут китайские шины, но они, к сожалению, не дотягивают до уровня продукта, к которому привыкли покупатели премиального сегмента. Шины продаются, можно заказать то, что доступно на рынке, устроит вас это качество или нет – это уже другой вопрос. Возможно, постепенно начнется завод по параллельному импорту», - отметила Арабаджи.

При этом, по ее словам, российские производители также не смогут заменить ушедшие компании, так как дотянуть до премиального сегмента не получится.