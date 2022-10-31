«Потребители не обрадуются»: Чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний
Татьяна Арабаджи рассказала НСН, что сейчас заменить брендовые шины можно только китайскими и российскими аналогами, но они уступают в качестве. Также отрасль ожидает поставок по параллельному импорту.
Иностранные производители премиальных шин уходят из России, оставляя этот сегмент пустым, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя своих российских активов. Компания рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.
«Потребители не обрадуются. Мы анализируем цены на шины и видим, что крупные зарубежные бренды постепенно рынок покидают. На смену идут китайские шины, но они, к сожалению, не дотягивают до уровня продукта, к которому привыкли покупатели премиального сегмента. Шины продаются, можно заказать то, что доступно на рынке, устроит вас это качество или нет – это уже другой вопрос. Возможно, постепенно начнется завод по параллельному импорту», - отметила Арабаджи.
При этом, по ее словам, российские производители также не смогут заменить ушедшие компании, так как дотянуть до премиального сегмента не получится.
«Российские бренды в другом сегменте сидят. В чем-то они будут замещать. Оборудование уже закуплено, могут быть вопросы с его обслуживанием. Сырье закупается, есть проблемы с поставками. Но сказать, что те, кто покупал хорошие, дорогие шины, массово перейдут на наши российские, нельзя. Если выкупят завод, не смогут производить шины под этим брендом, это должно быть нечто другое. Я не знаю, какие там будут условия, но вряд ли им разрешат даже по лицензии производить, это будут уже другие шины, с другими технологиями. Это не будут премиальные шины», - объяснила собеседница НСН.
Значительная часть автодилеров в России не доживет до 2023 года и закроет свои салоны, а небольшая часть тех, кто сможет остаться, будет держаться на плаву исключительно за счет переориентации на китайские бренды и параллельного импорта, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
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