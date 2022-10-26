Китай и Lada: Названы партнеры «российского» Mercedes-Benz
Осуществлять совместное производство автомобилей новый владелец Mercedes-Benz в России сможет далеко не с каждой компанией, отметил в эфире НСН аналитик Сергей Удалов.
Новый владелец Mercedes-Benz в России, дилер «Автодом» сможет привлечь в качестве производственных партнеров только некоторые китайские компании и российскую Lada, так как все остальные будут бояться попасть под санкции, заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом». Отмечается, что новый владелец российских подразделений сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе подмосковного завода в Есипово. Сергей Удалов отметил, что производство авто в стране необходимо налаживать, так как одной Lada будет невозможно удовлетворить спрос россиян.
«В качестве партнеров могут быть компании, которые не бояться попасть под санкции – это Lada и китайские производители. И то, далеко не все китайские компании. Также возможно это иранские компании. Автомобильный рынок в России есть, также как и спрос, несмотря на то, что по этому году объем будет около 600 тысяч проданных автомобилей. Сейчас объем продаж держится на уровне 40-45 тысяч авто в месяц. При этом учитывая то, что происходит с санкциями, эта история долгая. Местное производство автомобилей придется налаживать, потому что только одной Lada рынок вряд ли сможет ограничиться. Придется искать технологических партнеров и организовывать местную сборку. Сейчас работают заводы Hyundai и Kia, при этом уже есть сложности с логистикой», - сказал Удалов.
Он отметил, что иностранные компании по производству автомобилей, которые ушли с российского рынка, могут вернуться в случае улучшения политической и экономической ситуации. По словам аналитика, для зарубежных компаний отечественный рынок является выгодным и интересным.
«Такая форма договоренности есть по Renault и Nissan: в течение шести лет они могут вернуться и выкупить (бизнес – ред. НСН) за какую-то плату. Компании могут вернуться, потому что объем российского рынка в обычное время достигает от 1,5 до 2 млн в нормальном режиме. Это интересный рынок, они могут вернуться, здесь вопрос времени», - резюмировал Удалов.
Так, заводом в Есипово владеет «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер Камаз Рус», остальное — у головной компании Mercedes-Benz AG. Завод, рассчитанный на производство до 30 000 автомобилей в год, был запущен в 2019 году с заявленным объемом инвестиций 15 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 518 / сут.
Умерли
390 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 517 / сут.
- Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США
- Путин заявил об усилении безопасности на ключевых объектах в России
- Российские предприятия массово открыли представительства в ОАЭ
- СМИ: Собчак успела уехать из России до задержания
- Путин: ИГ* и другие террористы пытаются просочиться в СНГ
- Путин заявил, что некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ
- В Дании объяснили секретность расследования по «Северным потокам»
- NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку
- Экономисты предложили создать резервный фонд пенсионной системы
- Шойгу: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru