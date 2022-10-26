Китай и Lada: Названы партнеры «российского» Mercedes-Benz

Накануне сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом». Отмечается, что новый владелец российских подразделений сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе подмосковного завода в Есипово. Сергей Удалов отметил, что производство авто в стране необходимо налаживать, так как одной Lada будет невозможно удовлетворить спрос россиян.

«В качестве партнеров могут быть компании, которые не бояться попасть под санкции – это Lada и китайские производители. И то, далеко не все китайские компании. Также возможно это иранские компании. Автомобильный рынок в России есть, также как и спрос, несмотря на то, что по этому году объем будет около 600 тысяч проданных автомобилей. Сейчас объем продаж держится на уровне 40-45 тысяч авто в месяц. При этом учитывая то, что происходит с санкциями, эта история долгая. Местное производство автомобилей придется налаживать, потому что только одной Lada рынок вряд ли сможет ограничиться. Придется искать технологических партнеров и организовывать местную сборку. Сейчас работают заводы Hyundai и Kia, при этом уже есть сложности с логистикой», - сказал Удалов.