«Поток критических стрел». В СПЧ предупредили о последствиях ликвидации движения Пономарёва
Член Совета по правам человека при президенте РФ заявил НСН, что Минюст погорячился, решив ликвидировать целое правозащитное движение.
Минюст РФ обратился в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарёва, которое считается «иностранным агентом». Копия иска опубликована на сайте организации.
В ведомстве ссылаются на неоднократные нарушения организацией закона об «иностранных агентах», которым движение было признано в феврале 2019 года. Кроме того, указывается на несоответствие устава организации поправкам в Гражданский кодекс.
Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН назвал поспешным решение Минюста, а также рассказал, к каким негативным последствиям внутри страны, а также на мировой арене приведёт решение о ликвидации правозащитной организации.
«Странная история. Пока я не прочитал нигде аргументы министерства. Движение существует много лет, Пономарёв — известная фигура. Пока это только способно вызвать недовольство в правозащитном сообществе, среди представителей западных политических кругов. Не понятно, зачем нам всё это, очередной поток критических стрел. Это вызовет шквал недовольства в правозащитной политической среде, как России, так и зарубежных стран», — заявил Брод.
Фигура главы организации неоднозначна, добавил правозащитник. Однако, несмотря на наличие спорных высказываний и действий Пономарёва, ликвидация движения остаётся избыточной мерой реагирования.
«Да, у Пономарёва своеобразная позиция, не всегда с ним можно соглашаться. Меня в своё время возмутил его разговор с представителем посольства Японии. Хотя тоже эта информация была добыта нечестными методами, тайно записана, но то, что он говорил и предлагал японскому дипломату свои услуги для возвращения территорий под юрисдикцию Японии, с этим я согласиться не могу. Также были претензии к Пономарёву в связи с участием в несогласованных акциях и так далее, но это, не повод, чтобы ликвидировать движение. Возможно, там были проблемы с отчётностью, возможно, он не хотел указывать, что получал зарубежное финансирование, не хотел использовать маркировку “иностранный агент” — но это мои предположения. Всё же я считаю, что министерство поторопилось с ликвидацией движения, стоило бы использовать некий другой инструментарий», — заключил Брод.
Добавим, Верховный суд России назначил рассмотрение иска Минюста о ликвидации правозащитного движения «За права человека» на 14 ноября. Глава организации Лев Пономарёв уже заявил, что намерен бороться за сохранение движения в суде. Также он прокомментировал претензии министерства: по его словам, несоответствие устава ГК планировалось снять путем проведения съезда организации этой осенью, о чем министерство было предупреждено. Что касается штрафов за нарушение закона, он отметил, что в ведомстве изменили методы охоты за «иностранными агентами». К примеру, по его словам, ведомство стало штрафовать само движение за отсутствие маркировки, а не СМИ, которое распространило информацию без пометки, что «За права человека» — «иностранный агент».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Минобороны США назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера
- «Газпром» заявил об отключении импортного оборудования через спутник
- Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов