«Поток критических стрел». В СПЧ предупредили о последствиях ликвидации движения Пономарёва

«Странная история. Пока я не прочитал нигде аргументы министерства. Движение существует много лет, Пономарёв — известная фигура. Пока это только способно вызвать недовольство в правозащитном сообществе, среди представителей западных политических кругов. Не понятно, зачем нам всё это, очередной поток критических стрел. Это вызовет шквал недовольства в правозащитной политической среде, как России, так и зарубежных стран», — заявил Брод.

Фигура главы организации неоднозначна, добавил правозащитник. Однако, несмотря на наличие спорных высказываний и действий Пономарёва, ликвидация движения остаётся избыточной мерой реагирования.

«Да, у Пономарёва своеобразная позиция, не всегда с ним можно соглашаться. Меня в своё время возмутил его разговор с представителем посольства Японии. Хотя тоже эта информация была добыта нечестными методами, тайно записана, но то, что он говорил и предлагал японскому дипломату свои услуги для возвращения территорий под юрисдикцию Японии, с этим я согласиться не могу. Также были претензии к Пономарёву в связи с участием в несогласованных акциях и так далее, но это, не повод, чтобы ликвидировать движение. Возможно, там были проблемы с отчётностью, возможно, он не хотел указывать, что получал зарубежное финансирование, не хотел использовать маркировку “иностранный агент” — но это мои предположения. Всё же я считаю, что министерство поторопилось с ликвидацией движения, стоило бы использовать некий другой инструментарий», — заключил Брод.