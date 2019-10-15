Минюст против ЗаПЧел

В деятельности одной из старейших и наиболее крупных правозащитных организаций страны ведомство усматривает многочисленные нарушения законодательства.



Набор нарушений, на основании которых «За права человека» должно, по мнению Минюста, быть ликвидировано, выглядит довольно абсурдно. Как следует из сообщения «Интерфакса», среди главных претензий - несоответствие устава движения, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Движение предлагало Минюсту дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в Устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа. Кроме того, разнятся данные об адресе помещения, занимаемого движением «За права человека». В Едином государственном реестре юридических лиц адрес предоставленного столичным Департаментом городского имущества помещения значится улица Каланчевская, дом 47, этаж 1, помещение 3, комнаты 1-10, тогда как на бланках движения и на его сайте помещение значится под номером 1. После такого нарушения что уж говорить о многократных штрафах за отсутствие пометок о том, что «За права человека» является иностранным агентом. Большинство штрафов в силу не вступило, поскольку движение их обжаловало, - отмечает агентство. В 2014 году Минюст признавал «За права человека» иностранным агентом, затем организацию из этого перечня исключили. Но в феврале этого года Минюст вновь признал «За права человека» иностранным агентом.

Созданное в 1997 году движение «За права человека» имеет свои отделения более чем в сорока регионах страны. Движение занимается защитой прав широких слоев населения, в том числе, пенсионеров, мигрантов, заключенных, предпринимателей. Возглавляет движение один из ветеранов российского правозащитного сообщества Лев Пономарев, сооснователь общества «Мемориал», которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий. Своеобразная позиция лидера не повод ликвидировать движение, - следует из комментария, который дал НСН член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.

«Это только способно вызвать недовольство в правозащитном сообществе, среди представителей западных политических кругов. Непонятно, зачем нам все это – очередной поток критических стрел. Да, у Пономарева своеобразная позиция, не всегда с ним можно соглашаться. Были претензии к Пономареву в связи с участием в несогласованных акциях. Но это, мне кажется, не повод для того, чтобы ликвидировать движение. Министерство поторопилось, стоило бы использовать некий другой инструментарий для соблюдения законности».

Верховный суд РФ рассмотрит иск о ликвидации движения «За права человека» 14 ноября.



