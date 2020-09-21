Потерпевшие предъявили Фургалу иск на 1,5 миллиарда рублей
Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск подан родственниками Олега Булатова и Александра Смольского.
Ранее в понедельник Мосгорсуд разрешил СК предъявить бывшему главе региона обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает РИА ФАН.
Таким образом, Фургал официально обвиняется по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.
В августе сообщалось, что суд арестовал автомобили Фургала, а также три миллиона рублей.
Своей вины Фургал не признает.
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