Суд арестовал автомобили Фургала и 3 миллиона рублей
Басманный суд столицы арестовал средства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в размере трёх миллионов рублей и двух тысяч долларов в качестве обеспечительной меры по уголовному делу. Это деньги с его банковского счёта, а также найденные при обыске в его доме, передаёт ТАСС со ссылкой на судью.
Кроме того, арестованы автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus.
Фургал пытается обжаловать это решение в Мосгорсуде. Он утверждает, что большая часть денег принадлежит не ему, а его бывшей жене, из которых та оплачивает учёбы их сына и коммунальные услуги.
Также стало известно, что срок следствия по делу Фургала продлён до 8 октября, передаёт Ura.ru.
Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он был задержан в Хабаровске 9 июля, доставлен в Москву и арестован. Он не признаёт вину. Экс-губернатор находится в СИЗО «Лефортово».
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