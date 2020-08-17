Суд арестовал автомобили Фургала и 3 миллиона рублей

Кроме того, арестованы автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus.

Фургал пытается обжаловать это решение в Мосгорсуде. Он утверждает, что большая часть денег принадлежит не ему, а его бывшей жене, из которых та оплачивает учёбы их сына и коммунальные услуги.

Также стало известно, что срок следствия по делу Фургала продлён до 8 октября, передаёт Ura.ru.

Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он был задержан в Хабаровске 9 июля, доставлен в Москву и арестован. Он не признаёт вину. Экс-губернатор находится в СИЗО «Лефортово».

