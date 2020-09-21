Мосгорсуд одобрил обвинение Фургалу в убийстве Зори

СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь, пока решение об отмене постановления следователя подтвердит Московский городской суд.

Таким образом, теперь Фургал официально обвиняется по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Ранее Следственный комитет РФ продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств предпринимателей, до 9 декабря, сообщает РИА ФАН. Адвокаты бывшего хабаровского главы просили отпустить его из СИЗО под залог.

Ранее также стало известно, что Фургал делит камеру в СИЗО «Лефортово» с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого обвиняют в коррупции.



