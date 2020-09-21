Мосгорсуд одобрил обвинение Фургалу в убийстве Зори

Мосгорсуд дал добро СК на предъявление бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Это третий эпизод в его деле, передает РИА Новости.

Таким образом Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда от 31 июля, которое отменило постановление хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала «в связи отсутствием доказательств».

Защита Фургла просит выпустить его из СИЗО под залог

СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь, пока решение об отмене постановления следователя подтвердит Московский городской суд.

Таким образом, теперь Фургал официально обвиняется по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Ранее Следственный комитет РФ продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств предпринимателей, до 9 декабря, сообщает РИА ФАН. Адвокаты бывшего хабаровского главы просили отпустить его из СИЗО под залог.

Ранее также стало известно, что Фургал делит камеру в СИЗО «Лефортово» с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого обвиняют в коррупции.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МосгорсудСергей Фургал
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