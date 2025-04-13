Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих, танк, БМП, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 БМП и 302 БТР, 2 265 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одна установка разминирования УР-77 и 2 690 автомобиля.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что вооруженные силы России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru