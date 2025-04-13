Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 БМП и 302 БТР, 2 265 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одна установка разминирования УР-77 и 2 690 автомобиля.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что вооруженные силы России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР.