Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль Елизаветовку (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что населенный пункт был занят военнослужащими группировки «Центр».
Кроме того, российская армия поразила формирования егерской, штурмовой и четырех механизированных бригад, а также трех бригад нацгвардии, бригады беспилотных систем, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ близ населенных пунктов Преображенка, Миролюбовка, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка, Удачное, Котлино, Зверево и Новоэкономическое (ДНР).
ВСУ лишились восьми орудий полевой артиллерии (в частности, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Paladin американского производства), семи пикапов, двух боевых бронированных машин «Козак» и свыше 435 военнослужащих.
Ранее Вооруженные силы России освободили село Журавка (Сумская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru