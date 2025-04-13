Кроме того, российская армия поразила формирования егерской, штурмовой и четырех механизированных бригад, а также трех бригад нацгвардии, бригады беспилотных систем, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ близ населенных пунктов Преображенка, Миролюбовка, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка, Удачное, Котлино, Зверево и Новоэкономическое (ДНР).

ВСУ лишились восьми орудий полевой артиллерии (в частности, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Paladin американского производства), семи пикапов, двух боевых бронированных машин «Козак» и свыше 435 военнослужащих.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Журавка (Сумская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

