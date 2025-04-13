Минобороны: Под Купанском уничтожены две группы иностранных наемников

В Купянском районе Харьковской области военные России уничтожили две группы иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигма.

СМИ: Американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня

Это произошло в лесном массиве. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУНаемники

Горячие новости

Все новости

партнеры