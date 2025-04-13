Минобороны: Под Купанском уничтожены две группы иностранных наемников
13 апреля 202509:17
В Купянском районе Харьковской области военные России уничтожили две группы иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигма.
Это произошло в лесном массиве. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru