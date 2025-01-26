Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 180 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 тысяч военнослужащих.
Также российские войска подбили 319 танков, 238 БМП и 183 БТР, 1626 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 392 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 103 станций РЭБ, 1639 автомобилей и 32 единицы инженерной и другой техники.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru