Потери ВСУ в Курской области составили более 54 460 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы Росгвардии уничтожили противотанковый комплекс ВСУ в Курской области

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 460 военнослужащих.

Также российские войска подбили 318 танков, 237 БМП и 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 99 станций РЭБ, 1602 автомобиля и 32 единицы инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 24 января силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник, в том числе 17 над Курской областью, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФКурская ОбластьСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры