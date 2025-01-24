Потери ВСУ в Курской области составили более 54 460 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 460 военнослужащих.
Также российские войска подбили 318 танков, 237 БМП и 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 99 станций РЭБ, 1602 автомобиля и 32 единицы инженерной и другой техники.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 24 января силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник, в том числе 17 над Курской областью, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru