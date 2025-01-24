Потери ВСУ в Курской области составили более 54 460 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 460 военнослужащих.

Также российские войска подбили 318 танков, 237 БМП и 183 БТР, 1613 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 99 станций РЭБ, 1602 автомобиля и 32 единицы инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 24 января силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник, в том числе 17 над Курской областью, сообщает RT.

