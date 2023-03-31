Посвященную Донбассу выставку открыли у посольства США в Москве

Отмечается, что при создании выставки использовались работы фотографов РИА «Армия России», Минобороны РФ, а также работы фотографов из ДНР. Всего в экспозиции, расположенной на площади Донецкой Народной Республики в Москве, представлено 40 фото-постеров.



В ведомстве напомнили, что в начале марте текущего года около немецкого посольства в Москве открылась фотовыставка знаковых моментов Великой Отечественной войны «Чтобы помнили…»

Ранее сообщалось, что фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области.

