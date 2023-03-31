Посвященную Донбассу выставку открыли у посольства США в Москве
Фотовыставка «Глаза непокоренного Донбасса» открылась у американского посольства в Москве, сообщили в российском Минобороны.
Отмечается, что при создании выставки использовались работы фотографов РИА «Армия России», Минобороны РФ, а также работы фотографов из ДНР. Всего в экспозиции, расположенной на площади Донецкой Народной Республики в Москве, представлено 40 фото-постеров.
В ведомстве напомнили, что в начале марте текущего года около немецкого посольства в Москве открылась фотовыставка знаковых моментов Великой Отечественной войны «Чтобы помнили…»
Ранее сообщалось, что фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Киев объявил о завершении формирования бригад «Гвардии наступления»
- Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Майами
- СМИ: США в понедельник могут объявить о новом пакете военной помощи Украине
- УПЦ: провокаторы ушли из Киево-Печерской лавры
- Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
- Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных обвинений
- Орбан: затягивание конфликта на Украине ведет к Третьей мировой войне
- Reuters: МВФ одобрил Киеву кредит на рекордную сумму
- Посвященную Донбассу выставку открыли у посольства США в Москве
- Си Цзиньпин призвал отказаться от введения экстремальных санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru