СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Китая и других стран, покупающих у России нефть и газ. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.
Собеседники газеты утверждают, что обсуждается включение подобных ограничений в новый пакет санкций. В ходе переговоров неоднократно поднимался вопрос возможных вторичных санкций против Пекина.
При этом представитель Еврокомиссии Олоф Джилл подтвердил, что делегация представителей Евросоюза, которую возглавил спецпосланник по санкциям Дэвид О'Салливан, прибыла в США для обсуждения новых антироссийских санкций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные против РФ санкции не смогут заставить страну «изменить последовательную позицию», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вступление Украины назвали последним «гвоздем в крышке гроба» Евросоюза
- Как дожди и холод «убивают» продажи кваса
- БРИКС на внеочередном саммите согласуют «реакцию» на пошлины Трампа
- Мясников назвал самое опасное лекарство в России
- Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной вместо Карпина
- Россиян предупредили о пике «самых опасных» осенних пожаров
- СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти
- «Выставить чудовищем»: Йемен уличили в желании очернить Иран
- В России призвали создать министерство искусственного интеллекта
- Операторам связи запретили корректировать список доступных онлайн-сервисов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru