СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти

Собеседники газеты утверждают, что обсуждается включение подобных ограничений в новый пакет санкций. В ходе переговоров неоднократно поднимался вопрос возможных вторичных санкций против Пекина.

При этом представитель Еврокомиссии Олоф Джилл подтвердил, что делегация представителей Евросоюза, которую возглавил спецпосланник по санкциям Дэвид О'Салливан, прибыла в США для обсуждения новых антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные против РФ санкции не смогут заставить страну «изменить последовательную позицию», сообщает RT.

