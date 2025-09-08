Титов заявил о готовности американских компаний вернуться в РФ
Американский крупный и малый бизнес готов вернуться на российский рынок. Как пишет ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, вопрос возвращения американцев зависит от урегулирования ситуации, «которая сложилась в политической сфере».
«Американские компании готовы... но только после того, как будет решён политический вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решён», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помогавшие украинской армии западные компании стали врагами России, сообщает RT.
