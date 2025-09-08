Титов заявил о готовности американских компаний вернуться в РФ

По его словам, вопрос возвращения американцев зависит от урегулирования ситуации, «которая сложилась в политической сфере».

«Американские компании готовы... но только после того, как будет решён политический вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решён», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помогавшие украинской армии западные компании стали врагами России, сообщает RT.

